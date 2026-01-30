Ночной ритм Пушкино: пока город спит, техника выходит на тротуарный фронт

В Пушкино кратковременное затишье в снегопаде стало для коммунальных служб временем активного наступления. Ночью, когда движение на улицах сводится к минимуму, тишину нарушает гул моторов и свет прожекторов: городские бригады приступают к плановой «зачистке» проблемных участков. Одним из первых в списке стал проезд Лесной, жители которого в последние дни были особенно активны в обращениях.

В эти часы основное внимание уделяется пешеходным пространствам — тротуарам и зонам у подъездов. Как пояснил заместитель директора «Пушгорхоза» по благоустройству Виктор Гусаров, график работ формируется, исходя из двух ключевых критериев: плотности жалоб от населения и уровня потенциальной опасности участка. В приоритете — крутые спуски, лестницы и оживленные участки автодорог.

На Лесной бригады вышли около десяти вечера. В настоящее время на локации задействованы две команды, в состав которых входят восемь сотрудников и два единицы спецтехники: фронтальный и мини-погрузчики. Ранее проезжая часть здесь уже была обработана комбинированными дорожными машинами (КДМ).

Всего в эту ночную смену на расчистке Пушкино работают 4 трактора МТЗ, 3 фронтальных погрузчика, 2 мини-погрузчика и 2 КДМ. Общая численность персонала в ночную смену составляет восемь человек, разделенных на две бригады.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Кристина Тришина ]

Представители «Пушгорхоза» подчеркивают, что предприятие обеспечивает обслуживание всех районов города в круглосуточном режиме. Работа организована посменно: днем — с 6:00 до 18:00, ночью — с 18:00 до 6:00 утра.

