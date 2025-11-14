Новая дорога в Ленинском округе: добраться до Каширского шоссе станет в 2 раза проще

В Ленинском начали строительство новой дороги от Каширского шоссе до деревни Сапроново. Дорога протяженностью более 3,4 км будет включать двухполосный мост через реку Купелинка, а также четыре полосы движения и кольцевую развязку у жилого комплекса «Калиновка».

Проект обеспечит удобный выезд на Каширское шоссе для будущих жителей ЖК (свыше 31 тыс. человек) и создаст безопасный пешеходный маршрут к железнодорожной станции «Калинина». Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года, а подъезд к станции – в 2028 году.

Новая дорога также снизит нагрузку на местные улицы и улучшит транспортную доступность Сапроново.