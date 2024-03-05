Новая подстанция теперь питает колледж, котельную и детский сад Ожерелья подмосковной Каширы

Железнодорожный колледж, котельную и детский сад микрорайона Ожерелье Каширы специалисты «Мособлэнерго» успешно запитали от новой подстанции. Предыдущая установка уже устарела и ее пришлось заменить. Работы были выполнены максимально комфортно для граждан.

Новая подстанция с первого дня введения обеспечивает важные социальные объекты качественным электроснабжением. Кроме того, услуга оказывается максимально безопасно на всех этапах подачи электроэнергии.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется на территории Подмосковья очень успешно. Именно благодаря ей и было выполнено обустройство новой подстанции.