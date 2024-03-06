Новая станция обезжелезивания улучшит качество воды в деревне Лисьи Норы

На водозаборном узле в деревне Лисьи Норы городского округа Луховицы запустили станцию обезжелезивания. Она поможет в решении проблемы с некачественной водой, на которую ранее жаловались жители.

Запуск станции организовала Администрация Г.о. Луховицы и предприятие «Водотеплоканализационное хозяйство». Глава муниципалитета Сергей Тимохин отметил, что новый объект снизил содержание железа в воде в восемь раз.

«Этот показатель достиг нормативных значений – 0,3-0,4 мл в одном кубическом дециметре», – уточнил глава округа.

Добиться этого удалось новым подходом, который отличается от классического способа очистки. На станции при устранении вредных веществ и органических примесей используют озон и проводят дополнительное обеззараживание. Благодаря этому более 400 жителей деревни Лисьи Норы будут обеспечены чистой водой.

На территории Луховиц это уже 23-я станция обезжелезивания. Когда-то округ считался одним из самых худших по качестве водоснабжения в Московской области. Однако установка станций в корне изменила ситуацию. Теперь Луховицы находятся в «зеленой зоне».