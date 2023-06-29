Новая техника поступила в Шатурский водоканал

Аварийные ситуация в системе ЖКХ – дело обычное. То трубы выйдут из строя, то прорыв где-то случится. А потому для быстрого и качественного устранения требуются не только грамотные специалисты, но и современная техника.

Именно такая поступила на днях в Шатурский водоканал. Об этом сообщил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Как стало известно, на предприятие прибыли два погрузчика и два экскаватора. Глава лично проверил их надежность.

«Сначала поступившая техника будет работать на аварийных участках. У нас большие планы по замене сетей по всему городскому округу. Поэтому и на тех работах эта техника будет задействована в полной мере», - отметил глава округа Алексей Артюхин.

Он подчеркнул, что вся техника надежная, отечественного производства.

Планируется, что в ближайшее время в муниципалитет поставят еще 11 единиц необходимого оборудования.

На сегодняшний день парк водоканала располагает 29 единицами техники.