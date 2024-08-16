Новую котельную достроят в конце года в ЖК «1-й Донской»

Новую котельную планируется запустить в конце года на территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском городском округе, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится в деревне Сапроново. Его площадь будет составлять 430 квадратных метров. Сейчас здесь устанавливают оборудование и проводят благоустройство. Степень готовности котельной составляет 80%. Работы завершат в четвертом квартале этого года.

Работа котельной будет вестись в автоматическом режиме. Ее тепловая мощность составит 41 МВт. Объект обеспечит теплоснабжением жилые дома, два детсада, школу и амбулаторию.