Новую котельную на замену старой мазутной достроили в городском округе Орехово-Зуево

Отмечается, что новый объект инженерной инфраструктуры на улице Луговой начали строить в июле 2022 года. Он заменит старую мазутную котельную, которая периодически давала сбои в работе.

Блочно-модульная котельная № 7 площадью чуть более 100 квадратных метров оснащена современным оборудованием. Ожидается, что ее мощности в 4,52 МВт будет достаточно для того, чтобы обеспечить теплом и горячей водой жителей деревни, а это более трех тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах.

Напоминаем, что ранее в ведомстве сообщали, что в Подмосковье под надзором ведомства в 2024 году строят более 100 новых котельных.