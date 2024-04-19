Новую котельную на замену старой мазутной достроили в городском округе Орехово-Зуево
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Инспектор Главного управления государственного строительного надзора Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации блочно-модульной котельной в деревне Губино городского округа Орехово-Зуево.
Отмечается, что новый объект инженерной инфраструктуры на улице Луговой начали строить в июле 2022 года. Он заменит старую мазутную котельную, которая периодически давала сбои в работе.
Блочно-модульная котельная № 7 площадью чуть более 100 квадратных метров оснащена современным оборудованием. Ожидается, что ее мощности в 4,52 МВт будет достаточно для того, чтобы обеспечить теплом и горячей водой жителей деревни, а это более трех тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах.
Напоминаем, что ранее в ведомстве сообщали, что в Подмосковье под надзором ведомства в 2024 году строят более 100 новых котельных.