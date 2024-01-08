Новую котельную продолжают возводить в Волоколамском городском округе

Уже почти семьдесят процентов составляет строительная готовность новой котельной в деревне Судниково Волоколамского городского округа. Объект возводят в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами».

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья рассказали, что эксперты ГБУ МО «УТНКР» осуществляют контроль за строительно-монтажными работами

А в селе Осташево продолжается обновление главного корпуса отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской центральной районной больницы. Проводятся работы по ремонту кровель, фасадов, замене инженерных систем, выполняются общестроительные и отделочные работы. На всех этапах соблюдение строительных норм и требований контролируют сотрудники технического надзора.