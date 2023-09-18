Новый дорожный участок открыли в Люберцах

Глава подмосковных Люберец Владимир Волков открыл новую дорогу и тротуар, ведущие от проспекта Гагарина до Инициативной улицы. Об этом сообщили на сайте муниципальной администрации.

Новый участок дороги сможет значительно повысить уровень комфорта участников дорожного движения: как автомобилистов, так и пешеходов. Как отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков, этот проезд соединил микрорайон «Красная горка» и железнодорожную станцию «Люберцы-1» вместе с другими объектами инфраструктуры. Также глава муниципалитета напомнил, что горожане давно просили обустроить здесь участок дороги, который стал дополнительным подарком жителям к четырехсотлетию Люберец.

Вместе с главой городского округа на торжественном открытии дорожного участка также присутствовали депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков и люберецкие активисты.