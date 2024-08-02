Объекты теплоснабжения Подмосковья готовят к зиме

Подмосковные объекты теплоснабжения Подмосковья готовят к отопительному сезону, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. На многих из них сейчас проводится реконструкция.

«В рамках реализации подготовки к зиме было принято решение провести работу по проектированию и прокладке газопровода, строительству газорегуляторных пунктов на котельных», - рассказал вице-губернатор региона — глава Минэнерго Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, в рамках краткосрочной программы сейчас ведутся работы на десяти котельных в шести муниципалитетах. Завершить их планируется до начала отопительного сезона.

Также ведутся работы на трех котельных в Солнечногорске. В поселке Стекольного завода объект реконструируют, в микрорайоне Выстрел проектируют и прокладывают полиэтиленовый газопровод и строят газорегуляторный пункт. Помимо этого, капитально ремонтируют котельную Лыткино.