Москвич лишился почки из-за протеина

У москвича отказала почка после длительного приема протеина

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Москвич, который годами принимал протеин и регулярно тренировался, оказался на операционном столе — почка отказала, и потребовалась пересадка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мужчина несколько лет употреблял белковые добавки и вел активный образ жизни. Однако здоровый образ жизни обернулся серьезными проблемами. У жителя столицы резко повысилось артериальное давление, затем его стали мучить головные боли. Заболевание быстро прогрессировало. Россиянину потребовался гемодиализ, а затем — трансплантация почки.

Врачи Института имени Склифосовского успешно прооперировали пациента. К физическим нагрузкам он сможет вернуться нескоро. 

Ранее стало известно, что добавка для мышц неожиданно прокачала память.

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