Москвич лишился почки из-за протеина
У москвича отказала почка после длительного приема протеина
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Москвич, который годами принимал протеин и регулярно тренировался, оказался на операционном столе — почка отказала, и потребовалась пересадка. Об этом сообщает Lenta.ru.
Мужчина несколько лет употреблял белковые добавки и вел активный образ жизни. Однако здоровый образ жизни обернулся серьезными проблемами. У жителя столицы резко повысилось артериальное давление, затем его стали мучить головные боли. Заболевание быстро прогрессировало. Россиянину потребовался гемодиализ, а затем — трансплантация почки.
Врачи Института имени Склифосовского успешно прооперировали пациента. К физическим нагрузкам он сможет вернуться нескоро.
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