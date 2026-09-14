Академик объяснил, зачем России Луна

Луна — не просто ближайшее к нам небесное тело, а ключ к освоению всей Солнечной системы. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович объяснил, почему без нее России не обойтись, если страна хочет двигаться дальше земной орбиты. Об этом сообщает ТАСС.

Академик сравнил поверхность Луны с музеем, в котором хранится миллиарды лет истории Солнечной системы. Но ценность спутника не только в науке. По словам Петруковича, если человечество планирует выйти за пределы низкой околоземной орбиты — например, добраться до Марса, добывать там ресурсы или защищаться от астероидов — Луна станет первой удобной остановкой. Именно там можно отладить технику, проверить технологии и создать промежуточную базу.

Ранее стало известно, что антарктические микробы выжили в открытом космосе: эксперимент «Бион-М» перевернул представления о жизни.