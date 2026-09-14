Лекарства для похудения могут состарить организм: россиян предупредили об опасности

Популярные препараты для снижения веса все чаще воспринимают как быстрый способ избавиться от лишних килограммов. Однако бесконтрольный прием таких средств может привести не к омоложению организма, а к обратному эффекту — потере мышечной массы, дефициту питательных веществ и ухудшению самочувствия, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова.

По словам специалиста, грамотное снижение веса, наоборот, способно улучшить состояние здоровья — снизить нагрузку на сердце, суставы, печень и другие органы.

«Препараты для лечения ожирения не следует рассматривать как средства, которые непосредственно „замедляют“ или „ускоряют“ старение. Однако снижение избыточной массы тела и улучшение метаболического контроля действительно могут благоприятно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, печени, суставов и других органов», — пояснила врач.

При этом, как отметила Закирова, многое зависит от конкретного препарата, правильно подобранной дозировки и состояния здоровья пациента. Одной из главных опасностей самостоятельного похудения с помощью лекарств становится слишком быстрое снижение веса. В таком случае организм может терять не только жировую ткань, но и мышцы. Именно потеря мышечной массы способна негативно отражаться на общем состоянии человека, особенно если рацион становится слишком ограниченным и в нем не хватает белка, витаминов и необходимых питательных веществ.

«Самостоятельный прием или неоправданное увеличение дозы повышают риск побочных эффектов: тошноты, рвоты, диареи или запоров, обезвоживания, нарушения питания», — предупредила эндокринолог.

По словам специалиста, препараты для снижения веса нельзя подбирать самостоятельно. Перед назначением врач должен оценить сопутствующие заболевания, другие лекарства, которые принимает человек, и возможные риски. Особенно осторожными нужно быть беременным женщинам и тем, кто планирует беременность. Ограничения также могут касаться людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и желчного пузыря. При этом даже во время лечения нельзя игнорировать тревожные симптомы. Обратиться к врачу необходимо при сильной или постоянной боли в животе, многократной рвоте, признаках обезвоживания, выраженной слабости или появлении желтизны кожи.

«Опасно стремиться к максимально быстрой потере веса: организму необходимы достаточное количество белка, витаминов и энергии», — отметила Закирова.

Врач подчеркнула, что препараты для снижения веса могут быть эффективным инструментом, но только в составе комплексного подхода, который включает питание, физическую активность и медицинское наблюдение.

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