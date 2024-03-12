Обнародован перечень ремонта дорог в подмосковной Кашире на 2024 год

Более 20 дорог общего пользования отремонтируют в городском округе Кашира в текущем году. Будут выполнены как небольшие, так и капитальные работы. Полный список публикует администрация округа.

Дорожники починят и улучшат пути для автомобильного движения общего пользования Каширы. Работы проведут на 14,5 тысячи квадратных метров в г. Кашира (переулок Осин и ул. Новокаширская (уч-к №2) и мкр. Ожерелье (ул. Советская).

Администрация Г.о. Кашира публикует также список дорог, которые подвергнут серьезному ремонту с переходным типом покрытия на площади более 45 тысяч кв. м:

— г. Кашира: ул. Ямской поселок, пер. Большой Посадский, ул. Хлебная (уч-к №2), ул. Весенняя, ул. Андреева, ул. Солнечная, уч.2, ул. Солнечная, д. Сорокино (уч-к №4 и №2), а также д. Хитровка (уч-к №3). В том числе отремонтируют дорогу вблизи г. Кашира, СНТ «Полянка».

Ожидаются также работы в других местах округа:

— Мкр. Ожерелье, 1-й проезд Новоселов, 3-й проезд Новоселов, ул. Садовая и ул. Сеченова;

— д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д. No1- д.№52 (уч-к №2 и уч-к №1);

— п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин;

— д. Бурцево, ул. Садовая (уч-к №2);

— д. Пурлово, ул. Центральная (уч-к №2);

— д. Ледово, ул. Лесная (уч-к №1);

— д. Завалье-1, СНТ «Спутник».