Обновление инфраструктуры: глава округа оценил ход работ по замене сетей в Павловском Посаде

Сегодняшний день в Павловском Посаде ознаменовался визитом главы округа Дениса Семенова на объекты, включенные в государственную программу по обновлению и реконструкции систем водоснабжения и теплоснабжения.

Первым пунктом посещения стала важная секция водопровода, соединяющая БЖД с улицей Герцена. В ходе осмотра совместно с представителями ГУП МО «КС МО» и подрядной организацией был проверен ход работ. В ближайшее время планируется заменить около 2 километров водопроводных труб. Подрядная организация уже приступила к работам, сейчас выполняется шурфовка, и рабочие готовятся к началу перекладки трубопровода по участкам. Такая необходимость продиктована стремлением повысить надежность водоснабжения, ведь более 22 тысяч жителей центра Павловского Посада ежедневно получают воду из этих сетей.

Затем комиссия перешла к осмотру котельной «Городок». В рамках государственной программы здесь предусмотрен комплексный ремонт: замена двух котлов, внедрение современной системы химической водоподготовки и установка нового насосного оборудования, а также ремонт самого здания.

«В ходе инспекции было установлено, что старые котлы уже демонтированы, один из новых частично установлен, и в ближайшее время начнётся монтаж второго. После завершения этих этапов подрядчик приступит к установке оборудования для химической водоподготовки и насосов. Новая система химической водоподготовки обеспечит качественную подготовку воды для отопления, что особенно важно в период отопительного сезона, чтобы минимизировать потери и избежать аварий на теплосетях», — заявил Денис Семенов.

После этого участники рабочей поездки оценили темпы реализации работ на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения в деревнях Кузнецы и Ефимово. В настоящее время на нескольких участках ведутся активные демонтажные и монтажные работы. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ — сентябрь 2025 года.

Стоит отметить, что в рамках программы модернизации предусмотрено строительство современных блочно-модульных котельных в деревнях Алферово, Кузнецы и Ефимово. В текущем году также запланирован ремонт сразу четырех котельных: «Городок», «БЖД», «Карповская» и «Евсеево». Кроме того, КС МО продолжает заменять изношенные и аварийные участки водопроводных сетей.