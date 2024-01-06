Оборудование для увеличения мощностей доставили на одну из котельных в Сергиевом Посаде

На котельную ВНИИ игрушки в подмосковном Сергиевом Посаде привезли новый бойлер взамен того, что ранее вышел из строя.

Отмечается, что к восстановительным работам приступят уже в ближайшее время, не дожидаясь окончания праздничных дней. Соответствующее распоряжение дали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава муниципалитета Дмитрий Акулов.

«В начале января на котельной ВНИИ игрушки произошла авария: из трех действующих бойлеров в работе осталось по факту полтора. В первые дни специалисты пытались самостоятельно устранить поломку и принять соответствующие меры, для того чтобы избежать понижения температуры в жилом комплексе», — рассказал Дмитрий Акулов.

Он отметил, что пришлось обратиться к коллегам из Правительства Московской области Александру Юрьевичу Самарину и Евгению Акимовичу Хромушину за помощью. Так как бойлер, который заказала котельная, пришел бы только после новогодних праздников. Уже сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены. Параллельно с этим были сформированы бригады для того, чтобы в ближайшие дни провести работы по установке нового оборудования. После установки нового оборудования рабочие приступят к переборке второго бойлера, который в начале января наполовину вышел из строя.