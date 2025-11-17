Обратная связь от жителей Барабаново легла в основу планов по благоустройству

Совместно с жителями глава округа осмотрел территорию, чтобы на месте зафиксировать успехи и обозначить точки дальнейшего приложения сил.

Мнение местных жителей продолжает оставаться руководством к действию. Благодаря такому подходу в 2025 году на улице Ленина преобразились дворы у четырех домов: №8, 9, 10 и 12. Здесь заасфальтировали проезды и увеличили количество парковочных мест. Еще одним откликом на запросы населения стала установка фонарей на дорожке, ведущей к школе, что сделало путь детей на занятия значительно безопаснее.

В ходе прогулки были определены и новые объекты для работы. В планах на 2026 год — провести уборку в местном сквере, а также решить вопрос с подтоплением у дома №4, проработать решение для которого поручил лично Роман Пичугин.

Коммуникация с жителями признана основой для продолжения программ благоустройства во всех сельских территориях округа.