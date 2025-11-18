Обслуживать парковые территории Клина будут на экологичных электрических трициклах

В помощь сотрудникам паркового комплекса г. о. Клин приобретены три новых электрических трицикла. Первый тест-драйв оборудования пройден без нареканий.

Специалисты будут использовать электромашины для уборки Сестрорецкого парка и лесопарка «Талицкий лес» в Клину, а также парка Березовый в Высоковске. Зоны отдыха отличаются своей масштабностью. Так, клинские парки занимают площадь около 30 Га (каждый), а парк Березовый — 21 Га.

Новую технику передали сотрудникам парка в понедельник, 17 ноября. Модель трицикла — грузовая тележка грузоподъемностью около 1 тонны. Техника позволит специалистам эффективно следить за состоянием территорий парков. Например, подвозить что-либо для ремонта или благоустройства, перемещать необходимый груз.

«Идея приобрести такую технику пришла, когда мы ее увидели на прошедшей в этом году международной выставке «ParkSeason EXPO 2025. Мы сегодня попробовали прокатиться. Все замечательно, управляется легко», — рассказал заместитель директора по лесопарковой территории «Талицкий лес» Михаил Переслегин.

По парковой зоне в целях обеспечения безопасности электрические трициклы могут передвигаться со скоростью около 7 км/час. При необходимости техника способна разогнаться до 25 км/час. Оборудование заряжается через розетки, которые есть во всех трех парках.