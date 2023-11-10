Очередной штаб по вопросам отопления провели в Химках. Как сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин, в заседании принял участие вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Также были приглашены жители ряда домов, где отмечались перебои с отоплением.

«Для нас это уже семьдесят третий штаб. Проводим их ежедневно — утром и вечером: обсуждаем поступившие обращения жителей и контролируем план работ аварийных бригад», - рассказал Волошин.

Глава отметил, что в муниципалитете насчитывается более 1,4 тысячи многоквартирных домов, которые подключены к центральному отоплению. Из них в двух сотнях были выявлены различные проблемы с подачей тепла.

Восстановительные работы в округе проводят специалисты ТСК «Мосэнерго». Ход ремонта на контроле властей.

Сегодня специалисты занимаются ремонтом магистрального трубопровода возле дома №5 по улице 9 Мая. Сеть обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоквартирных дома и социальные объекты. На период ремонта здания отапливаются по резервной схеме.

Волошин напомнил, что в Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер — 8 (495) 793-01-01.