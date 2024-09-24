Очередных победителей акции «Счастливая подписка» определили в Подмосковье, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Все они получат по полторы тысячи рублей для оплаты ЖКУ.

Так, в число победителей по итогам августа вошли следующие лицевые счета: 87009291, 20020027, 33901440, 91275031, 91387070, 91537918, 39973304, 34015960, 33724737 и 86921688.

Акция нацелена на то, чтобы как можно больше жителей области перешли на электронные счета для оплаты ЖКУ. Для участия в ней нужно оформить подписку на электронный счет вместо бумажных платежек. Сделать это можно в личном кабинете на сайте или в приложении МосОблЕИРЦ.

Проект реализуется до конца года. Победителей в его рамках определяют каждый месяц.