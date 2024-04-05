Около 100 тыс. кубометров мусора вывезут из Нижнего Новгорода

Месячник по благоустройству официально начался в Нижнем Новгороде и продлится до 15 мая. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в рамках этого месячника планируется собрать около 100 тыс. кубометров мусора, посадить почти 500 деревьев, отремонтировать примерно 300 детских площадок и совершить прочие работы.

Отмечается, что в месячнике благоустройства традиционно примут участие дорожные и коммунальные службы, сотрудники управкомпаний, активы городских предприятий, волонтеры, члены общественных и национальных объединений.