Коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада

Специалисты коммунальных предприятий Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на регион в выходные. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В выходные дни в муниципалитетах в усиленном режиме работали порядка четырнадцати тысяч специалистов. Также было задействовано около тысячи единиц спецтехники.

В субботу особое внимание уделили очистке тротуаров и внутриквартальных проездов, в воскресенье — территориям парковок и других элементов инфраструктуры.

Сегодня в регионе работают почти 13,8 тысячи специалистов, а также более тысячи единиц техники. План работ подразумевает очистку примерно 20% территорий каждый день.