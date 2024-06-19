Около 140 фасадов домов отремонтируют в Нижегородской области до конца года в рамках программы капремонта

Почти 140 фасадов домов отремонтируют в Нижегородской области до конца года в рамках реализации программы капитального ремонта. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что на данные цели выделено почти 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что в областном центре в ближайшее время будет отремонтировано более 30 фасадов, также свыше ста фасадов обновят еще в муниципалитетах Нижегородской области.

Добавляется, что за каждым адресом закреплены куратор и специалист по стройконтролю. Посредством мобильного приложения специалисты проводят мониторинг темпов выполнения работ, проверяют качество применяемых материалов, фиксируют число рабочих в составе бригад.

Поясняется, что после окончания ремонта на каждом объекте проводится комиссионная приемка. В течение пяти лет с момента завершения работ подрядчик несет гарантийные обязательства по выполненному ремонту.