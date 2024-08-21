Около 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье

Особое внимание в ходе работ уделяется системам газоснабжения. За первые шесть месяцев текущего года ремонтные работы завершились в 763 домах — это примерно 70% от плана. До конца 2024-го работы завершатся еще в 329 МКД.

Также с января этого года в 106 домах заменили 305 лифтов. Таким образом, план выполнен уже на 54%. Помимо этого, в области привели в порядок 425 кровель и 268 фасадов.