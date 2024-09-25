Около 19 тысяч работ по восстановлению общего освещения в МКД выполнили в Подмосковье с января

С января текущего года в многоквартирных жилых домах региона было выполнено около девятнадцати тысяч работ по восстановлению общего освещения. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, работы были проведены в более чем 6,8 тысячи домов. В их рамках в домах ремонтировали провода, восстанавливали работу электрического щитка, устанавливали новые лампы.

Наибольший объем работ был проведен в Красногорске. Там отремонтировали более 1,9 тысячи приборов. На втором месте — Химки, где провели полторы тысячи работ. На третьем — Подольск с показателем почти 1,4 тысячи.