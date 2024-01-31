Около 30 общественных пространств планируют благоустроить в Рязанской области в этом году

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в наступившем году в регионе будет благоустроено почти 30 общественных пространств в 18 муниципалитетах. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что благоустройство пройдет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По мнению главы региона, в области создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки.

В течение пяти лет в Рязанской области было благоустроено свыше 170 общественных пространств.