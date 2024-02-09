Около 650 килограмма картона, стекла, тетрапака направили на переработку в Подмосковье в рамках экоакции

Шесть с половиной центнеров картона, стекла и тетрапака направили на переработку в Подмосковье в рамках экологической акции «Сохраним природу вместе!». Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В этом году акция состоится в следующие выходные на базе Удельнинского центра внешкольной работы. Собранное в ее рамках вторичное сырье отправят на комплекс по переработке отходов «Восток». Там все фракции будут добавлены в соответствующие партии вторсырья на переработку.

Постоянным партнером мероприятия является региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск». Компания поддержала уже более шестидесяти экоакций.

Сухие отходы, которые можно направить на переработку, в Подмосковье собираются в контейнеры синего цвета. За графиком вывоза мусора следит МинЖКХ.