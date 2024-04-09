Около ста адресных табличек установили и обновили в Подмосковье с начала года

Порядка ста адресных табличек установили и обновили на домах в Подмосковье с начала года. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Так, с января управляющие компании в муниципалитетах региона выполнили 50 заданий по установке указателей с наименованием улицы и номером дома, а также 46 заданий по устранению повреждений таких элементов.

К примеру, в Балашихе новые таблички установили на домах на бульваре Нестерова, улицах Ситникова и Калинина. А на улицах Дмитриева и Рождественская обновили эти элементы.

В случае отсутствия или повреждения табличек следует обратиться в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу.