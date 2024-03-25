Около тысячи подвалов осушили в Подмосковье с начала марта

Подмосковные управляющие компании с начала месяца осушили около тысячи подвалов в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В частности, работы провели в 1011 зданиях в сорока муниципальных образованиях.

К примеру, в Щелково осушили подвалы в домах на улицах Шмидта, Комсомольская, Пушкина, Талсинская, в микрорайоне Финский.

В случае подтопления подвального помещения следует обратиться в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу.