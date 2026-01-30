Операция «Чистый маршрут»: коммунальщики Королева ведут круглосуточную борьбу со снегом

В подмосковном Королеве уже третьи сутки продолжается масштабная снежная операция. На улицах города задействован целый коммунальный десант — 300 работников и около 100 единиц специализированной техники борются со снежными заносами.

Особое внимание уделяется безопасности и комфорту пассажиров общественного транспорта. В ночь на 30 января, ровно в 23:00, на смену заступила бригада муниципального предприятия «Автобытдор». Их главная задача за девятичасовую вахту — до утреннего часа пик тщательно очистить остановочные павильоны и специальные «карманы», куда заезжают автобусы. После уборки снег сгребается в организованные валы.

Для этой работы используется мощный погрузчик, а в труднодоступных местах коммунальщикам помогают обычные лопаты. Такой подход гарантирует, что жители смогут без препятствий и риска упасть подойти к своему транспорту. В эту ночь работы сконцентрированы на ключевых магистралях: улицах Пионерской, Циолковского и проспекте Королева.

Как пояснил начальник участка «Автобытдора» Илья Волков, в условиях интенсивного снегопада тактика работы выстроена поэтапно. Задача его ночной смены — не просто убрать снег, а подготовить фронт работ для следующих бригад: сформировать компактные кучи для последующего вывоза и обработать территории противогололёдными материалами. Поскольку осадки обильны и идут почти непрерывно, основное усилие сейчас направлено на первичную расчистку и складирование.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Савельев ]

Вывоз собранных сугробов на специализированные полигоны — это уже задача следующих смен. Один из таких пунктов приёма снега, как отметил Волков, расположен в районе стадиона «Вымпел». Такое разделение труда позволяет вести работу максимально эффективно и без простоев, обеспечивая чистоту городских улиц.

Ранее сообщалось о том, что в Серебряных Прудах продолжаются работы по расчистке дорог.