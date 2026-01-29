Опережая метель: ночной Наро-Фоминск готовится к утреннему часу пик

Пока Наро-Фоминск погружен в сон, на его улицах идет тихая битва со стихией. Как сообщает REGIONS , еще до первых проблесков рассвета городские службы запускают четкий механизм, призванный не допустить утреннего коллапса. Их миссия — профилактическая: не убирать сугробы, а предотвратить их образование на главных транспортных артериях.

Стратегическое решение о круглосуточном дежурстве специальных бригад полностью оправдывает себя. На пустынные в ночи проспекты Маршала Жукова, Ленина, Новикова и Найдова-Железова выходят до десяти единиц спецтехники. Их слаженная работа — залог того, что утром тысячи автомобилистов не столкнутся с заторами, а жизнь мегаполиса не собьется с привычного ритма.

Очистка построена по принципу конвейера. Первым прокладывает путь грейдер, снимая уплотненный снежный наст. Не отставая ни на шаг, лаповый погрузчик сразу перемещает массы в кузов грузовика. Этот отлаженный тандем позволяет освобождать значительные участки магистралей за считанные минуты.

«Такая схема дает максимальный эффект при минимальных затратах сил. Мы не догоняем стихию, а идем на шаг впереди. Наша цель — обеспечить проезд даже в пик непогоды, чтобы к утру основные дороги были готовы принять потоки машин», — говорит представитель дорожной службы Андрей Карамазин.

Организация ночной смены комманульщиков было продуманным стратегическим шагом. Эта мера направлена на предотвращение масштабных утренних заторов, возникающих из-за массового выезда тысяч автомобилей. Работа в ночные часы обеспечивает свободу передвижения для жителей в дневное время, позволяя им планировать поездки без риска опозданий и стресса. Таким образом, городская инфраструктура функционирует бесперебойно, сохраняя свой обычный динамичный ритм.

