«Я боюсь выходить из дома»: кондитер из Балашихи рассказала о травле и угрозах после отказа сделать скидку на торт

История, начавшаяся с обычной просьбы испечь торт, переросла в затяжное бытовое противостояние с порчей имущества, взаимными обвинениями и вызовами полиции. Жительница Балашихи, работающая кондитером, поделилась деталями конфликта с соседкой в канале «МАХ Балашиха Рулит», сообщил REGIONS.

От бесплатного десерта до аллергии на рыбу

Со слов автора поста, поводом для разногласий стал отказ приготовить десерт. В июне соседка попросила женщину испечь торт «Панчо», но не захотела платить названную цену — ₽2300 за килограмм. Ее аргумент звучал так: соседи должны помогать друг другу бесплатно. После отказа женщины перестали общаться примерно на месяц.

Ситуация накалилась, когда соседка начала подкармливать бездомных котят прямо в подъезде. Как утверждает пострадавшая, женщина намеренно положила животным жареную селедку, хотя знала о тяжелой аллергической реакции кондитера на рыбу. Попытка мирно договориться закончилась скандалом. После этого кондитер самостоятельно убрала морепродукты и вынесла котят на улицу. Однако уже на следующую ночь история повторилась — на этот раз с креветками в соусе песто, которые также были выброшены.

«Ночью этого дня я не могла спать. Запах был ужасный, мне было плохо», — рассказала автор поста.

Порча двери и ложный вызов полиции

По словам женщины, соседка, так и не простившая отказа от приготовления торта, перешла к открытым действиям. Она приклеила на входную дверь кондитера десять кусков жареной рыбы. Покрытие двери было испорчено, а запах стал невыносимым. Помимо этого, соседка применяла методы психологического давления: в одну из ночей в подъезде звучала песня о защите котят, созданная нейросетью, а по лестнице кто-то стучал металлической посудой.

На следующую ночь, согласно данным канала, агрессивно настроенная соседка стучала женщине в дверь, а затем оставила записку, которую кондитер восприняла как угрозу. Однако прибывший на место полицейский, вызванный женщиной, не нашел в этом состава преступления. Вместо этого он выписал штраф за ложный вызов. В настоящее время пострадавшая опасается покидать квартиру, поскольку узнала, что соседка подала на нее заявление в полицию по статье «Жестокое обращение с животными».

Юридический аспект: как защитить свои права

Подобные бытовые войны часто выходят за рамки административного правонарушения. Как рассказала REGIONS юрист Гульназ Измайлова, умышленная порча чужого имущества (в данном случае — испорченная дверь) подпадает под статью 7.17 Кодекса об административных правонарушениях или, в зависимости от суммы ущерба, под статью 167 Уголовного кодекса, что влечет более серьезную ответственность.

Кроме того, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, в том числе обвинение в жестоком обращении с животными в домовом чате, может быть квалифицировано как клевета (статья 128.1 УК РФ). Юрист также отметила, что если будет доказано, что соседка знала об аллергии и намеренно использовала продукты-аллергены, это может рассматриваться как причинение вреда здоровью.

Что делать в таких ситуациях?

Гульназ Измайлова рекомендовала пострадавшим следующий алгоритм действий:

1. Фиксация ущерба. Необходимо вызвать участкового или сотрудников управляющей компании для составления акта осмотра двери. Обязательно зафиксировать повреждения фото- и видеосъемкой.

2. Сбор доказательств. Важно сохранить скриншоты сообщений из домового чата, где соседка распространяет ложную информацию, а также получить справки от врача, подтверждающие наличие аллергии.

3. Встречное заявление. Следует подать заявление в полицию о порче имущества и клевете.

Специалисты подчеркивают: в таких ситуациях крайне важно не усугублять конфликт ответными действиями. Попытка договориться мирным путем — первый шаг. Если диалог невозможен, только официальное обращение в правоохранительные органы поможет перевести разбирательство в правовое русло.

Ранее сообщалось, что кондитер из Каширы сделала торт с надписью «Душниле от абьюзерш».