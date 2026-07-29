«Мне просто по-человечески жалко его»: Сябитова заявила, что не осуждает Диброва за выбор молодых женщин

Телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная своим прямым и иногда жестким мнением, неожиданно проявила сочувствие к телеведущему Дмитрию Диброву, пишет KP.RU . Год назад 66-летний шоумен расстался с 37-летней Полиной после 16 лет брака, и теперь его личная жизнь вновь стала предметом обсуждения.

На этот раз Сябитова высказалась о его тяге к молодым женщинам, но, в отличие от многих критиков, она не стала его осуждать.

«Мне его просто чисто по человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить», — заявила она.

Сваха считает, что ему стоило бы принять ограничения, которые накладывает возраст, и не пытаться строить отношения, которые заранее обречены на трудности.

Сябитова также отметила, что долгий союз между партнерами с большой разницей в возрасте возможен только при стабильных договоренностях и взаимном удовлетворении потребностей. Однако, по ее словам, разница поколений неизбежно приводит к расхождению во взглядах, и это одна из главных причин разводов.

При этом она подчеркнула, что в отношениях нет универсальных правил: каждый человек сам выстраивает свою жизненную историю, и разводы случаются даже у молодых пар.

Ранее сваха Роза Сябитова дала совет о личной жизни Филиппу Киркорову.