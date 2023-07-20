От метро «Котельники» до подмосковного Лыткарина запустили экспресс-рейс

До городского округа Лыткарино из столицы путь стал короче. Об этом позаботился Минтранс Подмосковья.

Экспресс-рейс открыт от метро «Котельники». Его номер 348 — такой же, как и у обычного маршрута. Чтобы легко отличить рейсы, на экспрессе установлены специальные таблички. Поездка сократилась на десять минут, благодаря сокращению количества остановок. Теперь автобус делает в пути всего три паузы. Упор в расписании сделан на утренние часы пик и вечерние. Льготный проезд по социальным картам сохранен.

Лыткаринцы надеются, что экспресс-маршрут сохранится и в зимнее время года.

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