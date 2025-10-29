От отопления до вывоза мусора: куда обращаться жителям Долгопрудного

В подмосковном Долгопрудном 28 октября начал работу Оперативный штаб городского округа. Новая структура создана для быстрого решения проблем, связанных с коммунальной и городской инфраструктурой. По словам главы Долгопрудного Олега Сотника, главная задача штаба — не просто собирать обращения, а оперативно устранять проблемы и информировать заявителей о результатах проделанной работы.

Жители города теперь могут направлять заявки по широкому кругу вопросов, связанных с качеством жизни. В перечень вошли самые актуальные для зимнего периода темы: зимнее содержание дорог и тротуаров, уличное освещение, отопление и водоснабжение в домах, вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, штаб будет заниматься проблемами с лифтовым оборудованием, содержанием многоквартирных домов, подтоплением территорий и даже организацией дератизации.

Подать заявку можно двумя простыми способами. Наиболее удобный и современный вариант — написать в специально созданный канал в мессенджере Telegram https://t.me/shtab_soderzhanie_Dolgoprudnyi. Альтернативный способ — позвонить по телефону +7-915-075-36-82. В любом случае жителю необходимо будет детально описать суть проблемы оператору и оставить свои контактные данные для обратной связи. После регистрации заявки и ее выполнения сотрудники штаба обязаны проинформировать заявителя о предпринятых мерах и достигнутом результате.