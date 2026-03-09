От старых стен к новому облику: как ремонтируют школу в деревне Кузнецы
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов проверил, как идет капитальный ремонт школы в деревне Кузнецы.
На объекте трудятся 16 специалистов, задействована одна единица техники. Демонтажные работы выполнены уже на 80%: рабочие убрали старые перегородки, потолки и дверные проемы, сняли напольные покрытия и штукатурку, демонтировали линии электроснабжения, слаботочные системы, вентиляцию и водоснабжение.
Параллельно начались общестроительные работы (готовность — 10%). Сейчас мастера усиливают проемы, монтируют каналы для инженерных сетей в полах первого этажа, обустраивают монолитную плиту с утеплением для полов, укрепляют стены и закладывают старые проемы кирпичной кладкой.
Цель ремонта — создать для школьников современные, безопасные и комфортные условия обучения. Ход работ находится на постоянном контроле.