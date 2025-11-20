От видеонаблюдения до записи: ДК «Видное» расширил возможности благодаря умным технологиям

Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья, Дворец культуры «Видное» преобразился не только технически, но и концептуально. По словам Владимира Каширина, начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа, учреждение перешло от простого проведения мероприятий к созданию многофункционального пространства, где технологии служат творчеству, а аналитика помогает понимать реальные интересы гостей.

Теперь ДК предлагает горожанам целостную систему для самореализации и коммуникации, где каждый найдет занятие по интересам — от цифровых мастер-классов до интеллектуальных клубов, работающих на основе данных о предпочтениях аудитории.

Практические изменения коснулись всех направлений работы. Ключевым новшеством стала система видеонаблюдения с функцией аналитики посещаемости на базе нейросетей, которая автоматически фиксирует аудиторию мероприятий и помогает формировать программу, отвечающую реальным запросам жителей. Полный переход на цифровые форматы через государственную информационную систему Подмосковья упростил запись в творческие студии и кружки, а единый фирменный стиль унифицировал всю визуальную коммуникацию.

Успешный опыт ДК «Видное» уже получит продолжение: в 2026 году аналогичная модернизация ждет Дом культуры «Буревестник» в селе Молоково.

Отметим, что параллельно в округе реализуется программа трансформации библиотечного пространства. В 2025 году завершена модернизация Центральной библиотеки, получившая высокую оценку Московской губернской универсальной библиотеки, а в трех филиалах проведены целевые ремонты — от замены электропроводки в Расторгуево до обновления отопительной системы в поселке Дубровский. На 2026 год запланирован новый этап: ремонт и переоснащение Центральной детской библиотеки в рамках проекта «Библиотеки будущего», а также преобразование детской библиотеки в Видном в современную модельную библиотеку.