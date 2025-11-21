От Видного до МКАД: в Ленинском округе обновляют систему водоотведения

В Ленинском округе продолжается строительство новых канализационных коллекторов протяженностью 2,5 км в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры». Работы ведутся от главной канализационной насосной станции города Видное до подключения к системе АО «Мосводоканал» на 29-м км МКАД.

На сегодняшний день выполнено около 50% работ. Ведется закрытая и открытая прокладка труб, строительство камер, а также гидравлические испытания. В среднем на объекте задействованы 50 человек и 10 единиц техники.

Строительство стартовало в 2024 году, завершение проекта запланировано на конец 2026 года. Работы проводятся с соблюдением закона о тишине в жилых районах и, где возможно, круглосуточно.