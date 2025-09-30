Отопительный сезон стартовал: в Зарайске тепло подали в жилые дома и соцучреждения

В Зарайске в рамках старта отопительного сезона в первую очередь тепло подали в социальные учреждения — больницы, школы и детские сады. Вскоре тепло поступило в квартиры жителей.

Подавать тепло в социальные учреждения и жилые дома начали практически все котельные, расположенные на территории округа. Исключением стала котельная «Металлистов». Она частично питает теплом здания по улицам Металлистов, Октябрьская и Комсомольская, а также по кварталу Южный. В настоящее время в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на завершающем этапе находятся работы по замене на объекте старой теплотрассы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы к вечеру следующего дня батареи у жителей Южного стали теплыми», — рассказал глава Зарайского округа Виктор Петрущенко.

Глава сообщил, что на следующий день после завершения ремонтных работ специалисты проведут проверку и промывку системы. На других участках ситуация немного сложнее — тепло будет подано через пару дней.



В преддверии старта отопительного сезона незначительные неполадки не критичны. Они не отразятся на ходе всего отопительного сезона. Иногда в системе скапливается воздух. Эти и другие проблемы решаются оперативно. По состоянию на текущий момент на 30 поданных заявок специалисты уже отреагировали. Еще половина обращений также будет рассмотрена.



Власти заверили, что жители в осенне-зимний период могут рассчитывать на комфортные условия в своих домах.