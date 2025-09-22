Отопительный сезон стартует в Балашихе: в квартирах станет теплее уже на этой неделе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Отопительный сезон 2025/2026 годов стартует в городском округе Балашиха с 23 сентября.
Первыми тепло получат детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения. Уже с 24 сентября отопление начнут подавать во все многоквартирные жилые дома и на остальные объекты округа.
Запуск системы будет проходить поэтапно и займет несколько дней. Специалисты теплоснабжающих организаций проверят оборудование и настроят подачу тепла так, чтобы в квартирах и социальных объектах было комфортно, учитывая погодные изменения.
Если после начала отопительного сезона батареи в доме остаются холодными, жители городского округа Балашиха могут обратиться в управляющую компанию или на горячую линию администрации: 8 (495) 529-11-90. Все обращения будут оперативно рассмотрены специалистами соответствующих управлений.