Отопительный сезон стартует в Балашихе: в квартирах станет теплее уже на этой неделе

Первыми тепло получат детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения. Уже с 24 сентября отопление начнут подавать во все многоквартирные жилые дома и на остальные объекты округа.



Запуск системы будет проходить поэтапно и займет несколько дней. Специалисты теплоснабжающих организаций проверят оборудование и настроят подачу тепла так, чтобы в квартирах и социальных объектах было комфортно, учитывая погодные изменения.



Если после начала отопительного сезона батареи в доме остаются холодными, жители городского округа Балашиха могут обратиться в управляющую компанию или на горячую линию администрации: 8 (495) 529-11-90. Все обращения будут оперативно рассмотрены специалистами соответствующих управлений.