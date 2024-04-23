Отопительный сезон в Клину завершится на текущей неделе

Глава городского округа Клин Алена Сокольская на плановом совещании сообщила, когда завершится отопительный сезон.

Подача тепла в жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры будет остановлена в пятницу, 26 апреля. На протяжении последних пяти суток средняя температура воздуха не опускается ниже отметки +8 градусов тепла. Установившаяся погода позволяет завершить отопительный сезон.

После прекращения подачи тепла жилищники начнут подготовку к следующему зимнему сезону. Специалисты запланируют различные виды работ: ремонтные, планово-предупредительные и восстановительные.

Нынешним летом запланированы масштабные работы по запуску новых котельных в городе и селе. Их реализацией займутся теплоэнергетики Клина и подрядные организации «Газпром теплоэнерго МО». Рабочим предстоит демонтировать наружные сети теплотрассы и проложить современные подземные коммуникации.

Текущий отопительный сезон в Клину начался в середине октября 2023 года. Подводя его итоги, можно отметить, что жители получали качественные услуги. Серьезные аварийные ситуации, остановки котельных и ограничения подачи услуги зафиксированы не были.