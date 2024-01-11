Отопление и горячая вода вернулись в дома Новолотошино

Подачу отопления и ГВС восстановили в домах поселка Новолотошино в Лотошино. Ранее здесь произошла авария на теплотрассе, после чего в округе организовали оперштаб.

Сразу после аварии силами Лотошинского ЖКХ с привлечением трех аварийных бригад были организованы восстановительные работы. Сейчас котельная работает в штатном режиме.

«Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ наш поселок полностью без отопления не оставался, котлы работали не в полную мощность. Тем самым, мы избежали более серьезных последствий», - отметила глава муниципалитета Екатерина Долгасова.

До полноценной подачи тепла жителям раздавали обогреватели. Начальники территориальных отделов обходили квартиры, чтобы узнать, в чем нуждаются люди. Особое внимание было уделено семьям с детьми и пожилым гражданам.

В этом году местные теплосети планируется включить в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры.