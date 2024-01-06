Отопление в Красногорске восстановят в ближайшее время

Котельная № 7 на улице Карбышева в подмосковном Красногорске восстановит работу в ближайшее время.

В настоящее время на месте работают аварийные службы, сотрудники Красногорской теплосети и управляющей компании. Восстанавливаются параметры для последующего запуска котлов в работу.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков подчеркнул, что ситуация с подачей тепла находится на его личном контроле.

«Произошла потеря теплоносителя. Быстро обнаружили утечку — спасибо коллегам. Это наша большая котельная, которая питает несколько микрорайонов. В течение часа при установлении рабочего давления запустим котлы», — пояснил Дмитрий Волков.

Он также отметил, что температура в системе не опускалась до критических значений, потому что насосы продолжали работать.