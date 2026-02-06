Павловский Посад против снегопадов: кто и как спасает город от заносов

В Павловском Посаде активно ликвидируют последствия снегопадов и гололеда. По информации местных властей, состоялся рабочий объезд городских территорий — проверяющие оценили, как коммунальные службы справляются с уборкой и какие участки нуждаются в дополнительном внимании.

Во дворах продолжается расчистка. Рабочие освобождают от снега парковочные карманы, проезды и подъезды к домам. Особое внимание уделяют безопасности пешеходов — с кровель снимают наледь и сосульки, чтобы на тротуарах и у входов в здания не возникало угроз.

На улицах тоже идет масштабная работа: коммунальщики борются с гололедом, приводят в порядок остановочные павильоны и вывозят снег. Приоритет отдают оживленным участкам и зонам возле социальных объектов — там важно поддерживать постоянный темп уборки.

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов пояснил, что объезды проводятся в рамках партийной программы «Городская среда» «Единой России».