Первая партия новой техники для ЖКХ поступила в Талдомский округ

Техника предназначена для оснащения организаций коммунального комплекса. Первая партия современного оборудования уже доставлена МУП «Талдомсервис». Предприятию передали экскаватор-погрузчик, илососную машину и экскаватор-погрузчик. Поставка трех аварийных машин и крана-манипулятора запланирована до конца 2025 года. Приобретенная техника предназначена для ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных объектах и прочистки инженерных сетей.

Кроме того, для обслуживания городских территорий управление многоквартирными домами за счет собственного финансирования приобрело два самосвала КАМАЗ для уборки снега во дворах и две «Газели» с крано-манипуляторными установками для обслуживания контейнерных площадок.

Обновление автопарка нацелено на повышение качества и надежности предоставляемых жителям округа коммунальных услуг.