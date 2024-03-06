Фото: [ Администрация г. о. Коломна ]

Первый межмуниципальный форум «Управдом» прошел в Коломне, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области. В нем приняли участие более ста представителей шести округов — Коломны, Егорьевска, Луховиц, Зарайска, Воскресенска, Серебряных Прудов.