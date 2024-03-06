Первый межмуниципальный форум «Управдом» прошел в Коломне
Фото: [Администрация г. о. Коломна]
Первый межмуниципальный форум «Управдом» прошел в Коломне, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области. В нем приняли участие более ста представителей шести округов — Коломны, Егорьевска, Луховиц, Зарайска, Воскресенска, Серебряных Прудов.
«Уверен, стартовавшее в Коломне мероприятие продолжится и на других территориях Подмосковья. Событие на самом деле важное», - отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона. Его цель — консолидация и обмен опытом. Участники смогли обсудить актуальные вопросы и обозначить дальнейший путь работы.
«Эта встреча — необходимый диалог, который должен привести к комфорту наших жителей», - добавила зампред областного правительства Мария Нагорная.