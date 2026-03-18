Песок из крана и дырявые трубы: липчане полгода не могут добиться нормальной воды

С начала отопительного сезона 2025 года для жильцов дома № 26 на улице Студенческий Городок в Липецке привычный быт превратился в испытание. Из кранов течет вода с примесью песка. Несмотря на многочисленные жалобы в управляющую компанию «Маяк» и обращения через портал «Госуслуги. Решаем вместе», проблема остается нерешенной даже после проведенных ремонтных работ.

В УК жильцам объяснили, что причина в аварии на сетях, однако после обещаний исправить ситуацию ничего не изменилось. Люди вынуждены покупать бутилированную питьевую воду и тратить деньги на сменные фильтры. Ежемесячные расходы достигают 2500 рублей.

На ситуацию обратили внимание активисты Народного фронта. Проверка показала: корень зла — катастрофический износ коммуникаций самого дома. Общественники уже направили запрос в Фонд капитального ремонта Липецкой области с просьбой уточнить, когда планируется обновление сетей. Одновременно они потребовали от УК «Маяк» начать подготовку документов для переноса капитального ремонта на более ранний срок, чтобы не ждать очередной плановой очереди.