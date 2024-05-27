Пять дворовых территорий благоустроят в Красногорске

В городском округе Красногорск начались работы по комплексному благоустройству территорий.

В рамках реализации работ специалисты выполнят благоустройство дворов, расположенных по следующим адресам: д. Путилково, д.14, 15; ул. Георгия Димитрова, д.д. 1, 3, ул. Железнодорожная, д.д. 23, 24; пос. Мечниково, д.22; Павшинский бульвар, д.24, 26, 28; п. Нахабино, ул. Молодежная, д.10.

Работы разделены на несколько этапов. В настоящее время подрядчик выполнил работы по замене асфальтового покрытия. Выполненный объем работ позволяет специалистам в скором времени приступить к обустройству пешеходной инфраструктуры, парковочных и игровых зон, малых архитектурных форм и нового освещения.

Во дворах также проведут озеленение и установят камеры системы «Безопасный регион».