Пять городов Подмосковья стали призерами федерального индекса «IQ городов»

Пять городов Подмосковья вошли в число призеров федерального индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Итоги озвучили в Перми в ходе форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе».

Так, призерами были признаны следующие подмосковные города: Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь.

Как отметил вице-губернатор региона — глава Минэнерго области Евгений Хромушин, в Подмосковье уделяют особое внимание созданию эффективной системы управления городской инфраструктурой, комфортных условий для проживания граждан.