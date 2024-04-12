Пять котельных по концессии запустят в Клину в 2024 году

Две новых котельных, построенных в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область», запущены в эксплуатацию. Еще три находятся на стадии строительства и пуско-наладки. Ход работ проверила глава округа Алена Сокольская.

Благодаря пуску котельных теплоснабжение и горячую воду получают сотни семей в Клину. Сейчас продолжается модернизация системы, а готовые котлы запускают в эксплуатацию.

«Время полного обновления наступило для главной городской котельной ТЭЦ. Муниципалитет пришел сюда 3 года назад. На то время из 9-ти котлов работал всего 1. Ситуация в формате «Спасибо что живой» никак не могла устроить власти округа», - отметила глава муниципалитета Алена Сокольская.

Обновление проводят по программе концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО». В рамках этого соглашения на смену одной старой котельной построят пять новых замещающих котлов в разных микрорайонах Клина.

Сейчас в округе в эксплуатацию запущены две котельные: на ул. Радищева и в 3-м микрорайоне Клина в районе Ледового дворца спорта. Последнюю запустил глава Московской области Андрей Воробьев.

Три замещающие котельные на стадии монтажа оборудования и пуско-наладки. Речь про котельные в микрорайоне Майданово, на улице Литейной и улице 50 лет Октября. Запустить их планируется весной-летом 2024 года.

Таким образом в Клину заработает в текущем году целых пять котельных, приближенных к жилым микрорайонам.

Напомним, в декабре 2022 года на ТЭЦ в Клину запустили котел, который не имеет аналогов в Центральной России по показателям мощности.